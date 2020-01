Jak sdělila policejní tisková mluvčí Štěpánka Schwarzová, krátce před 21. hodinou zavolal na linku 158 muž a oznámil, že jeho soused chce spáchat sebevraždu oběšením.

"Policisté proto ihned vyrazili do ulice Pod Tržním náměstím a bez prodlení spěchali do bytu, kde se měl muž v ohrožení života nacházet. Dveře do bytu byly pootevřené, proto rychle vstoupili dovnitř a zahlédli muže středního věku, který stál na stoličce ve dveřích do další místnosti a na krku měl utaženou smyčku z kabelu," popsala.

Nešťastník měl konec smyčky uvázaný na hrazdě u horního rámu dveří. "Policisté neváhali, k muži přistoupili a zabránili mu v jeho úmyslu. Sundali mu kabel z krku a zkontrolovali jeho zdravotní stav. Zároveň zavolali zdravotnickou záchrannou službu, která si ho převzala," upřesnila Štěpánka Schwarzová.

Muž nadýchal 2,6 promile. K připravovanému činu ho dovedly osobní problémy, pro které neviděl jiné řešení.

"Policisté přijeli na místo, jak se říká za pět minut dvanáct, a to především díky všímavému sousedovi, kterému nebyl osud jeho známého lhostejný," shrnula.