Do plotu areálu budějovické Mateřské školy Staroměstská 16 se někdy od 16.30 h v pátek 23. srpna do 10 h v pondělí 26. srpna trefil neznámý řidič. Způsobil škodu za zhruba 10 000 korun.

V neděli 25. srpna se stala okolo 10.40 h na dálnici D3 v Hosíně dopravní nehoda, při níž světle žlutá Škoda Octavia narazila zezadu do VW Golf, který jel před ní. Škodovka při tom vyjela vpravo mimo vozovku na rozestavěnou část dálnice, kde narazila do dopravního značení. Na to řidič reagoval zmizením z místa nehody.

Před dalším incidentem ve středu 28. srpna mezi 7. a 7.30 h jel neznámý řidič po budějovické ulici Fügnerova a u domu č. 11 narazil do lampy veřejného osvětlení. Ta pak spadla přes zídku oplocení domu a poškodila ji. Také tento šofér, jenž způsobil na sloupu a na oplocení škodu za celkem 17 000 korun, pokračoval v jízdě.

Rovněž 28. srpna někdy od 17.30 do 19.30 h na ulici Ant. Barcala v Českých Budějovicích u domu č. 22 poškodil kdosi zaparkovanou bílou Škodu Octavia. Majitele vyjde oprava na 10 000 korun.

Svědkové těchto dopravních nehod mohou své poznatky volat na telefon 974 226 588 nebo přímo na linku 158.