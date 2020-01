Podle mluvčí českobudějovických strážníků, Věry Školkové, v pondělí 20. ledna v půl páté odpoledne prováděla hlídka městské policie běžnou kontrolní činnost na Suchovrbenském náměstí. "Před prodejnou potravin strážníci spatřili jim známé osoby popíjející alkohol. To však obecně závazná vyhláška města zakazuje. V době řešení přestupku se začal jeden z mužů chovat agresivně a křičet na strážníky. Mezitím se na místo dostavila další hlídka městské policie. Dotyčný agresor však ve svém jednání neustával. Náhle se rozběhl proti jednomu ze strážníků a udeřil ho rukama do oblasti hrudníku," uvedla mluvčí.

V dalším napadání mu strážníci museli zabránit použitím donucovacích prostředků a nasazením služebních pout. "Pětadvacetiletý společník dotyčného muže se mezitím rozhodl, že svému kamarádovi pomůže a rozeběhl se na strážníky. Pouta ho též neminula," komentovala mluvčí.

Na místo mezitím zamířila i zdravotnická záchranná služba. Zdravotníci jedenatřicetiletého agresora za doprovodu strážníků v sanitním vozidle převezli do českobudějovické nemocnice. "Zde si jej převzali do svých rukou policisté. Druhý z mužů se mezitím rozhodl se strážníky spolupracovat. Poté, co mu byla pouta sejmuta, byl s poučením o dalším postupu z místa propuštěn," uvedla mluvčí.

Dodala, že v průběhu zákroku utrpěl napadený strážník zranění prstu pravé ruky, které si vyžádalo lékařské vyšetření. Dalším šetřením celého případu se budou zabývat policisté z Obvodního oddělení Policie ČR Suché Vrbné.