České Budějovice – Pan David (30) 13. září 2012 po 12.30 v přízemí paneláku na sídlišti Vltava rozrazil rukou dveře od výtahu do chodby tak, že narazily do zdi a vytrhl se jejich horní pant. Poté kopem a úderem pěsti prorazil na dvou místech dveře z chodby do sklepa a trhnutím zdemoloval madlo vchodových dveří domu. Bytovému družstvu tak způsobil škodu celkem 11 860 Kč.

21. prosince 2012 kolem 16.30 v podnapilosti na dvoře firmy ukopl zpětné zrcátko Citroënu XM a kopem promáčkl přední dveře. Dále ukopl zrcátko u Peugeotu 405. Podobně naložil se zrcátkem oktávie a kopnutím u ní promáčkl dveře zavazadlového prostoru. Celkově tím způsobil škodu za 18 520 korun. K činům se doznal, jednal prý pod vlivem alkoholu. Tehdy v září se opil a nepohodl s babičkou, sbalil si věci a při odchodu z domu byl vzteklý. Také v prosinci byl opilý, neměl žádný důvod auta poškozovat. Nadýchal 2,41 promile… Za pokračující přečin poškozování cizí věci mu Okresní soud v Č. Budějovicích loni v srpnu uložil pět měsíců do věznice s dozorem a povinnost nahradit způsobenou škodu. V minulosti byl třikrát soudně trestán, z toho v květnu 2011 na 10 měsíců podmíněně za maření výkonu úředního rozhodnutí, v prosinci pak za tento skutek a za sbíhající se poškození cizí věci souhrnný rok podmíněně, což amnestoval prezident. V srpnu 2012 dostal za poškození cizí věci a násilí proti úřední osobě 300 hodin obecně prospěšných prací, které vykonal k 9. září 2013. Soud uzavřel, že předchozí výchovné tresty nevedly k jeho nápravě. Neslyšel ani na výslovné upozornění v roce 2012, že dostává poslední šanci, věděl o svých agresivních sklonech po požití alkoholu, a přesto pil dál a nesmyslným ničením aut si způsobil další stíhání. Tentokrát ho soud za to už poslal do vězení. Moc přísné? Pan David se odvolal proti trestu. Chtěl by mírnější, třeba zas obecně prospěšné práce, aby mohl chodit do zaměstnání a splatit dluhy. Krajskému soudu řekl, že teď má zaměstnání v Plzni přes agenturu, bere asi čtrnáct tisíc, z čehož 4100 platí za ubytování. Poškozené firmě zatím splatil pět tisíc. Dluží celkově prý asi 200 000, z toho taky matce a babičce. Pití alkoholu neléčí, ale poslední dobou ho prý pivo zas tak neláká, změnil prostředí, chodí tak jednou za čtrnáct dní, za týden na asi čtyři piva s kamarády a ti by jeho chování ohlídali… Přiznal, že v Budějovicích ho zase šetří za nějaké další zrcátko u auta, které měl rozbít v době po vyhlášení rozsudku okresního soudu – nejspíš prý o ně zavadil rukou, když se tak kýval při míjení vozidla v podnapilosti. „Vlastně nevím, co jsem dělal," dodal. Odvolací senát po poradě rozsudek změnil ve výroku o trestu. Panu Davidovi uložil těch pět měsíců podmíněně na tři a půl roku s dohledem a povinnost ve zkušební době podle svých sil hradit způsobenou škodu. Musí se také podrobit léčení závislosti na návykových látkách, které však není léčení ochranným. Jak mu vysvětlil předseda senátu, musí tedy vyhledat psychiatra a dohodnout se s ním na dalším postupu, jehož dodržování bude také předmětem kontroly probační služby. „Tato pohrůžka trestem přeměny sankce v nepodmíněnou se nám jeví účinnější než navrhované obecně prospěšné práce," řekl předseda senátu. Cílem je, aby si odsouzený uvědomil, co dělá špatně, a vyvaroval se okolnostem, které ho podněcují k agresivitě. „Sám uvedl jako její příčinu vliv alkoholu. Je si toho velice dobře vědom a říká, že o tom přemýšlí. Chceme mu v tom pomoci stanovením delší zkušební doby," pokračoval předseda senátu. A k panu Davidovi pak shrnul: Dáváme vám ještě jednou poslední šanci… Proti rozhodnutí není řádných opravných prostředků.

