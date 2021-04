Mluvčí policistů Štěpánka Schwarzová uvedla, že pachatel jel na skateboardu uprostřed komunikace a dostal se do konfliktu s řidičem vozidla značky Renault, který jej upozornil, aby jel u strany.

"Pachatel však zareagoval tak, že udeřil skateboardem do přední kapoty tohoto vozidla a pak odjel. Majitel vozidla ho však po chvíli dohnal a došlo k dalšímu incidentu, kdy pachatel na tohoto muže zaútočil pěstí do obličeje a způsobil mu zranění. Policistům se podařilo získat fotografie, které zachycují dva muže, jejichž vysvětlení by zásadně přispělo k šetření tohoto případu," uvedla.

Jak v pátek odpoledne sdělila Štěpánka Schwarzová, muž ze snímků sám v pátek kontaktoval policisty z Hluboké nad Vltavou. Další úkony v případu proběhnou příští týden.