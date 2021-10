V neděli 3. října v pět hodin odpoledne řešila hlídka městské policie případ na českobudějovické plovárně. "Jeden z návštěvníků nemohl před vstupem do zdejší sauny řádně doložit potvrzení o bezinfekčnosti. Jeho reakci však pravděpodobně zaměstnankyně plovárny nečekala. Pětapadesátiletý muž z Českých Budějovic totiž začal v afektu po ženě házet vše, co mu přišlo pod ruku," uvedla k události Věra Školková. Incident se naštěstí obešel bez zranění. "Strážníci na místě zjednali pořádek a případ skončil po dohodě obou stran vzájemným smírem," doplnila Věra Školková.

Podle tiskové mluvčí Městské policie České Budějovice Věry Školkové přijalo v sobotu 2. října operační středisko městské policie oznámení o sraženém divočákovi u silnice vedoucí z Písku při vjezdu do Českých Budějovic. Na místo zamířila hlídka městské policie. Strážníci však na místě zjistili, že se nejedná o domnělého sudokopytníka, ale uhynulou kunu. Tu předali do rukou mysliveckého hospodáře.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.