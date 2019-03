Aby dostal, pro co přišel, vyrazil dveře do skladu paliv, kde ukradl dva prázdné plastové kanystry a zamířil s nimi do výkrmny býků. Žádné zvíře si odtamtud neodvedl, protože jeho pozornost byla zaměřena úplně jinam. Potřeboval palivo, takže tam z nádrže traktoru odlil do získaných nádob 110 litrů nafty. Společnosti tak dluží za škodu, kterou jí způsobil, skoro 4000 korun.