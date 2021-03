Žena už "návštěvy" povedeného šestatřicetiletého agresora podle policejní mluvčí Lenky Krausové neunesla a po jeho posledním odchodu z bytu, při kterém si odnesl dalších pár tisíc korun, zalarmovala policisty. "Navíc musela být po této nechtěné návštěvě ošetřena v nemocnici," uvedla.

Případ se odehrál v posledních třech měsících na Českobudějovicku. "Hlavní aktér, který je policistům velice dobře známý pro jinou trestnou činnost, navštěvoval seniorku v jejím bytě, a to výhradně s úmyslem získat od ní ať už po dobrém či po zlém peníze. Ženu vulgárně urážel a fyzicky napadal. Když se v pondělí odpoledne na místo oznámení dostavili policisté a kriminalisté, kteří si příběh vyslechli, dali se okamžitě do pátrání po podezřelém. Toho se podařilo zadržet pár hodin po incidentu. Byl pod vlivem alkoholu. Nadýchal více než jedno promile a putoval do policejní cely," popsala Lenka Krausová.

Když muž vystřízlivěl, čekalo ho podání vysvětlení kriminalistům, kteří mu vzápětí sdělili obvinění ze spáchání trestného činu loupeže. Zároveň ke státnímu zástupci putoval podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby, jejíž prostředí recidivista z let minulých už dobře zná.

"Tento případ je varováním a ukázkou pro všechny, kteří se s podobným jednáním sami setkali či o něm vědí ze sousedství, rodin a doslechu. Důležité je ukázat těmto lidem, že pro takové chování není v naší společnosti místo. Čím déle necháte agresora konat, tím silnější se bude cítit. Pokud se cítíte ohroženi, svěřte se svým známým, lidem, kterým věříte, nebo celou věc oznamte rovnou na linku 158. Důležité je v těchto případech konat co nejdříve a situaci řešit," apeluje policejní mluvčí.