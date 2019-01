České Budějovice – Jejich život se v jediném okamžiku obrátil vzhůru nohama a sami si s tím neumějí poradit. Jednou z účinných možností je pomoc odborníků.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

Na 116 obětí majetkových, násilných, sexuálních i jiných trestných činů z jihočeské metropole se loni obrátilo se svými problémy na pracovníky Mediační a probační služby (PMS) ČR. Někteří i opakovaně. Poradci zaznamenali 164 konzultací, klienti se nejčastěji dotazovali, jak se vyrovnat s tím, že se negativní zážitky přihodily právě jim.

Proč zrovna já? Tak se nazývá i stejnojmenný projekt, v jehož rámci PMS nabízí poradenství v třiceti českých a moravských městech. V jížních Čechách to jsou České Budějovice, Prachatice a Český Krumlov. Budějovickou poradnu najdete v ulici Karla IV. č. 12. Otevřena je každé úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin, telefonicky se můžete přihlásit i mimo tento čas.



Regionální koordinátorka projektu Šárka Jarolímková našemu Deníku řekla, že služby poradců Marka Štěcha a Marie Roučkové mohou využít všechny oběti trestných činů.



Dozvědí se, jak a kde mohou podat trestní oznámení, jak sepsat odvolání či uplatnit nárok na náhradu škody, jaké jsou možnosti mimosoudního řešení konfliktů nebo kde a jak mohou získat důležité právní informace o průběhu trestního řízení. V neposlední řadě jim poradci přiblíží, co mají dělat v případě, kdy pachatel odmítá nést odpovědnost za svůj čin nebo jak se vyrovnat s psychickou újmou, pocity bezmoci, vzteku a strachu.

Všechny služby pro klienty jsou anonymní a bezplatné, organizace je hradí díky dotaci Evropského strukturálního fondu v operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost. „Naše poradenství je nabízeno všem bez ohledu na druh trestného činu nebo na stav trestního řízení," vysvětlila Šárka Jarolímková.



Obětí trestného činu se rozumí člověk, jemuž bylo nebo mělo být ublíženo na zdraví. Případně utrpěl majetkovou nebo nemajetkovou újmu nebo na jehož úkor se pachatel trestného činu nezákonně obohatil. Pokud pachatelé svými činy zapříčinili něčí smrt, považují se za oběti i její příbuzní v přímém pokolení. To znamená rodiče, sourozenci, osvojenci, osvojitelé, manželé nebo registrovaní partneři.



Samostatnou kategorií jsou takzvaně zvlášť zranitelné oběti. Těmi jsou zpravidla děti, mentálně, fyzicky či psychicky postižení lidé nebo oběti sexuálních trestných činů. Mezi ně povětšinou patří nedobrovolné prostitutky.



„Každou osobu, která se cítí být obětí spáchaného trestného činu, je třeba považovat za oběť, pokud nevyjde najevo opak nebo se nejedná o zcela zjevné zneužití postavení oběti podle zákona. Na postavení oběti nemá vliv, zda byl pachatel zjištěn nebo odsouzen," dodala regionální koordinátorka projektu Šárka Jarolímková.

Kam pro pomocProbační a mediační služba ČR sídlí v budějovické ulici Karla IV. č. 12.



Poradenské hodiny

úterý, čtvrtek: 15.00 – 17.00 h.



Kontakty

Poradce: Mgr. Marek Štěch

Telefon: 737 247 464

Mail: mstech@pms.justice.cz

Poradce: Mgr. Marie Roučková

Telefon: 386 358 962

Mail: mrouckova@pms.justice.cz



Služby

- podpora a pomoc všem obětem

- vyrovnávání se s dopady trestného činu

- orientace v trestním řízení

- základní právní informace

- zprostředkování dalších služeb