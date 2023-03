Do jídla mu dala léky

Podle obžaloby přiznala, že čin spáchala z nahromaděné zloby a hněvu z dlouholetých problémů v manželství. "Obviněná, rozená Češka, už několik týdnů před činem přidávala mužovi do jídla léky, které brala proti depresím. Oficiálně se rozvedli v září 2021 a muž se odstěhoval. Po několika měsících se vrátil, protože žena se neviděla být psychicky schopna sama vychovávat čtyři jejich společné děti a k tomu chodit do práce, uvedla ve své výpovědi.

Večer v den činu přidala tablety mužovi do guláše, on usnul na gauči a pak odešel do postele. V jeho krevní zkoušce byly stopy medikamentu později nalezeny.

Předtím předchozí den líčila svému 15letému synovci, kterého vyzvedla z Čech, jak její muž fyzicky napadá nejen ji, ale bije i dceru. Večer v den činu kolem 21.30 hodiny zavolala svému příteli, že se s mužem pohádali a on silně krvácí na krku. Volaný jí řekl, aby zavolala záchranku. Tu ale vyrozuměla až její dcera o dvě hodiny později. Opomoc zavolal i raněný sám, s řeznou ranou dlouhou 18 centimetrů na krku. Rozhodnutí má soud vynést 14. března.