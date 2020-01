České Budějovice – „Je na pováženou, že jihočeští řidiči jezdí opilí a zfetovaní,“ řekl v pátek při bilanční policejní tiskové konferenci Luděk Procházka, šéf jihočeské policie. V roce 2019 zemřelo na jihočeských silnicích 58 lidí. Je to o jednoho méně, než v roce 2018. Nicméně počet velmi vážných dopravních nehod vzrostl.

Narůstající počet řidičů, kteří řídí a také bourají pod vlivem alkoholu a drog je alarmující. V roce 2019 se stalo o sto více dopravních nehod, při kterých měl řidič v krvi alkohol než v roce předešlém. „Právě proto se letos na tuto problematiku a kontroly s tím spojené zaměříme. Neukáznění řidiči užívají kromě alkoholu nejčastěji marihuanu, heroin a kokain,“ uvedl vedoucí jihočeské dopravní policie Lubomír Veselý. „Proč jezdí tolik řidičů pod vlivem alkoholu? To je otázka spíš na ně, než na policisty. Já opilý nejezdím,“ řekl policejní náměstek Roman Bláha.

Nejčastější chybou, kterou za volantem děláme je nepozornost a také netolerance. „Pokud řidič nedá přednost, tak je to vždycky kvůli nepozornosti, protože přehlédnul značku nebo si nevšiml dalšího auta. Smutným příkladem je řidička, která na silnici vloni zemřela při tom, když psala zprávu na messeneru. K tomu se jezdí čím dál více. Lidem se daří, méně šetří i na pohonných hmotách a zkrátka je vyšší provoz,“ řekl Lubomír Veselý.

Stále se vede také debata o stromech, které jsou podél silnic a do kterých často řidiči bourají. „Když budeme řídit bezpečně, tam můžou stromy dál růst. Jihočeský kraj musí čekat na dálnice. Tam mrtví nejsou. A až budeme mít obchvaty kolem Českých Budějovic, také se dočkáme poklesu nehod,“ řekl Luděk Procházka. „Porazit strom u silnice je veliký problém, naráží to jak na památkáře, kteří nechtějí poničit aleje, tak na životní prostředí. Jejich argumentům rozumím, ale stromy nejsou ani u letišť a ani u nově postavených dálnic. Navíc provoz se sále zvyšuje. Někdo by se nad tím měl zamyslet, jestli pevné překážky, a je jedno jestli je to strom nebo třeba budova, u silnice, kde je velký provoz, mají být. Vzorem nám může být třeba Rakouska, kde je toto hledisko zcela běžné,“ konstatoval šéf jihočeské dopravní policie Luděk Veselý.

Velké riziko dopravních nehod vidí Luděk Veselý i u začínajících řidičů. „Otázkou délky a důkladnosti přípravy v autoškole se také bude muset někdo zabývat. Začínající řidiči často bourají a často i tragicky,“ dodal.

Že ani rok 2020, který teprve začíná nebude bez vážných nehod o tom svědčí už lednová bilance. Zatímco v roce 2019 byl leden bez úmrtí na silnicích, letos už během prvního měsíce v roce zemřelo při dopravních nehodách pět lidí.