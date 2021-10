Větší množství alkoholu v krvi kolovalo v těle 46 letého cizince, když ho ve čtvrtek nad ránem zastavili strážníci Městské policie České Budějovice. Muž jel po ulici Široká. Na výzvu strážníků se podle policejního mluvčího Milana Bajcury řidič podrobil testu na zjištěn alkoholu v dechu – s pozitivním výsledkem. Hodnota převyšovala 2,6 promile. Případ si převzali přivolaní policisté z obvodního oddělení České Budějovice – město, kteří test zopakovali se stejným výsledkem. Muži zakázali další jízdu a zadrželi řidičský průkaz.

Řidič s naměřenými hodnotami souhlasil a po vyšetření u lékaře a potvrzením způsobilosti, strávil dobu k vystřízlivění v policejní cele. V pozdních odpoledních hodinách, kdy hodnota testu byla na hodnotě 0,0 promile, si z rukou strážců zákona převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Kradl a přitom jezdil načerno s autem

Českobudějovičtí kriminalisté zahájili trestní stíhání 53 letého muže z krajského města, který je podezřelý hned z několika skutků.

"Od konce května do první poloviny září se opakovaně vloupal do objektů, jak v Českých Budějovicích, tak i v příhraničních obcích Jihočeského kraje. Přitom používal motorová vozidla, ačkoli má vysloven zákaz řízení až do roku 2032," uvedl Milan Bajcura.

Kriminalisté muže v září zadrželi a prokázali mu zmíněné skutky. Nyní je stíhán za krádež a maření výkonu úředního rozhodnutí, a to ve vazební věznici.