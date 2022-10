V sobotu 15. října po deváté hodině ráno řídila vozidlo značky Mazda nedaleko Číčenic, dále pokračovala do obce Strachovice a do Dřítně, kde před sportovním hřištěm najela doprava na polní cestu, po které dojela až k obci Nákří, kde opět najela na silnici a jela až do obce Olešník. Odtud pak zamířila na nedaleké pole, odkud už nevyjela. Zastavilo ji bláto, do kterého s automobilem zapadla. "Policisté, kteří přijeli na místo zjistili, že byl ženě udělen trest odnětí svobody s podmíněným odkladem a zákazem činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel až do července 2024," uvedla k případu jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová

Hledají svědky

Policisté hledají na Českobudějovicku svědky několika dopravních nehod.

Českobudějovičtí dopravní policisté žádají případné svědky – řidiče jedoucí dne 10. října 2022 v době kolem 18:55 – 19:00 hod. po silnici I/34, mezi obcemi Štěpánovice – Třeboň o svědectví.

Uvedeného dne jel dosud neznámý řidič osobního vozidla, pravděpodobně šedé či stříbrné barvy, po silnici III/14613 mezi obcemi Slavošovice – Libín v okrese České Budějovice, kdy v pravotočivé zatáčce pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, přejel do protisměru, kde se bočně střetl s protijedoucím užitkovým vozidlem tovární značky Volkswagen Transporter a osobním vozidlem tovární značky Škoda Octavia a poté z místa ujel směrem k hlavní silnici I/34.

Vaše svědectví přijme prap. Tomáš Fišer na Územním odboru České Budějovice, Dopravní inspektorát, Skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo případně na lince tísňového volání 158.

Další řidiči ujížděli od nehod

Policisté žádají o spolupráci i u šetření dalších nehod.

Českobudějovičtí dopravní policisté žádají případné svědky níže uvedených nehod, aby nás kontaktovali na Územním odboru České Budějovice, Dopravní inspektorát, Skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo případně na lince tísňového volání 158.

Dne 5. října 2022 v době od 08:00 hod. do 13:00 hod., v Českých Budějovicích, ulice Komenského, před domem č. 30, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Ford Grand C-Max, modré barvy a poté z místa ujel. Případ vyšetřuje prap. Filip Zeman.

Dne 5. října 2022 v době 14:45 hod., v Českých Budějovicích, na křižovatce ulic Husova třída a Sukova se střetla řidička osobního vozidla tovární značky Volkswagen Touran a cyklista jedoucí na jízdním kole značky Trek. Vaše svědectví přijme prap. Pavel Pečenka.

Dne 10. října 2022 v době kolem 20:40 hod., v obci Zliv, na železničním přejezdu, křižující sinici III/12229, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorové vozidla, poškodil závoru zabezpečení a poté z místa ujel. Případ vyšetřuje nprap. Bc. Zdeněk Pelech.