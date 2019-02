Sebral traktor i chladničku

České Budějovice – Napilno měl v noci z pondělí na úterý zloděj, který se vloupal do areálu jedné ze společností v Pekárenské ulici a vybíral, co by se mu hodilo.

Ilustrační fotografie. | Foto: Tokoz

Ve skladovací hale si přivlastnil zahradní traktor, motorový křovinořez, několik elektrocentrál, svářečky a chladničku.



Škoda, která po něm zůstala, není zanedbatelná – přes 142 000 korun.

Autor: Jana Zuziaková