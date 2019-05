Rozmluvil sebevraždu mladému muži, který chtěl ve druhém největším městě Českobudějovicka skočit z mostu. K zoufalému činu mladíka dohnala souhra špatných okolností, ve kterých figurovalo mnoho osobních problémů.

Relaci ve vysílačce o sebevrahovi, který stojí na zábradlí mostu v Týně nad Vltavou, uslyšel Michal Kauca, který je zároveň policejním vyjednavačem, při návštěvě služebny krátce po půlnoci

"Okamžitě usedl do automobilu, a vydal se na místo, kde opravdu uviděl stát na zábradlí mladíka. S jednadvacetiletým mužem se mu podařilo navázat komunikaci a trpělivě s ním několik desítek minut hovořit a poslouchat, co ho vlastně přimělo k myšlence ukončit v tak mladém věku život. Pokud by z mostu spadl, hrozilo by mu minimálně vážné zranění," líčí situaci policejní mluvčí Lenka Krausová.

Policista Michal Kauca dokázal muže během rozhovoru přesvědčit, aby od svého úmyslu upustil a ze zábradlí slezl. Na místo přijeli také záchranáři, kteří muže převezli k dalšímu ošetření do nemocnice.