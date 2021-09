Z pokračujícího zločinu znásilnění a přečinu nebezpečného pronásledování se před Okresním soudem ve Strakonicích zpovídá J.Š. (65).

Soud, kladívko. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Poškozené J.C. (27) měl v lednu 2016 nabídnout práci a poskytnout půjčku 8000 korun. Jako kompenzaci měl na poškozené vykonat soulož a pořídit video, kterým ji pak měl vydírat a požadovat na poškozené pokračování vztahu. „Nesouhlasím, protože to bylo spíše naopak. Svědkyně mi dluží 104 tisíc korun, já ji k ničemu nenutil. Půjčoval jsem jí na nájem a podobně. Ale doklady na to nemám. Byla to přítelkyně, nečekal jsem, že mne udá na policii. Měli jsme spolu sex denně a v podstatě se scházíme stále,“ řekl 7. září soudci Romanu Šustrovi.