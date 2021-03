Mimořádný úspěch zaznamenali v těchto dnech jihočeští kriminalisté, specialisté na hospodářskou trestnou činnost. Mimořádnost celého případu spočívá hned v několika skutečnostech - kriminalistům se podařilo odhalit pachatele sofistikované a velmi dobře promyšlené trestné činnosti, kterou pachatel páchal napříč celou Českou republikou a navíc se jim to podařilo ve velmi krátké době.

„Výjimečná je také skutečnost, že se pachatele podařilo dopadnout díky úzké a velmi dobře nastavené spolupráci jihočeských kriminalistů s bezpečnostními odděleními bank. A nyní již k samotnému případu, respektive sérii případů,“ sdělila k případu policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Jak dále uvedla, koncem roku 2020 zaznamenali kriminalisté několik případů, které se staly v různých bankovních institucích v různých městech nejen jihočeského kraje, ale i v krajích jiných.

Scénář těchto případů byl velmi podobný

„Do banky vstupuje muž, který pracovníkovi či pracovnici banky předkládá občanský průkaz a žádá o provedení výběru hotovosti nejčastěji z nějakého firemního účtu, ke kterému má (díky zfalšovanému občanskému průkazu) falešná dispoziční práva. Dojde ke kontrole dokladu totožnosti a pokud má pachatel štěstí, vyplatí mu pracovník požadovanou sumu. Řádově se jedná až o stotisícové částky. Pokud nemá štěstí a pracovník banky má pochybnosti o pravosti padělaného dokladu, odchází pachatel s nepořízenou,“ popsala mluvčí průběh případů.

O podezřelém muži se tak dozvěděli kriminalisté, kteří zjistili, že muž takto nejméně od poloviny listopadu 2020 do poloviny ledna 2021 navštívil jen v jižních Čechách více než deset bankovních institucí - v Českém Krumlově, Českých Budějovicích, Třeboni a Jindřichově Hradci. Trestnou činnost páchal ale např. i na Moravě.

Pachatel pracoval velmi rychle

Byl schopen se během jednoho dne přesouvat z města do města a navštívit tak i více bank v jednom dni. Po cestě se zvládal i převléknout. Měnil kulicha za kšiltovku, kabát za bundu. Vždy používal ochranu dýchacích cest. Dokonce se do stejné banky vrátil i dvakrát za sebou během jednoho dne a provedenými výběry si tak z jediné banky odnesl téměř půl milionu korun. Celkem se mu tedy tímto způsobem podařilo obohatit se o více než jeden milion korun.

V několika případech pojali pracovníci banky podezření, že by doklad totožnosti, který muž předkládal, nemusel být pravý a tak peníze nevyplatili - jednalo se o více než 600 tisíc korun. Pokud z banky zmizel dříve, než mu pracovník falešný občanský průkaz vrátil, dokázal si do druhého dne opatřit nový falešný občanský průkaz na to stejné jméno - z dosavadního šetření vyplývá, že takto předložil 7 různých falešných dokladů totožnosti.

Jihočeští kriminalisté v této době provádí spolu s policisty a členy armády hlídání okresů, přesto se případu věnovali s mimořádným nasazením. Již řadu let spolupracují s bankovními institucemi, nicméně v souvislosti s tímto případem navázali ještě užší a velmi intenzivní spolupráci s bezpečnostními odděleními bank, která se týkala kromě jiného znalostí v odhalování podezřelých pokusů o bankovní transakce. Výsledkem této mimořádné spolupráce byla vynikající reakce pracovníků bank, díky kterým se podařilo nyní již obviněného muže dne 18. března zadržet v Rokycanech. Zadržení proběhlo díky skvěle fungujícímu týmu kriminalistů z Územního odboru Rokycany, který pohotově a velmi rychle pachatele objevil. Ve vozidle, ve kterém se pachatel pohyboval, zajistili kriminalisté kromě jiného i různé oblečení, které používal právě při své trestné činnosti.

Jihočeští kriminalisté muže (40 let) z Prahy obvinili z těchto trestných činů: podvod, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a padělání a pozměnění veřejné listiny. Trestné činnosti se nedopustil poprvé. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na osm let. Je stíhán vazebně. Kriminalisté nevylučují, že v případu figurují i další pachatelé, se kterými se o zisk dělil. Na případu tak budou nadále intenzivně pracovat.