České Budějovice - Zpronevěru několika milionů korun při obchodování s lukrativními pozemky na Lipensku včera začal rozplétat krajský soud. Na lavici obžalovaných usedl podnikatel Jiří Zyta (56), bývalý jednatel a společník dvou firem z Českých Budějovic a Černé v Pošumaví, které v roce 2008 prodaly zhruba dva až tři hektary pozemků ve Frymburku za téměř 14 milionů korun.

Jiří Zyta čelí obžalobě ze zpronevěry více než sedmi milionů korun z prodeje lukrativních pozemků ve Frymburku. | Foto: Deník/Pavel Kroupa

Kupcem byla společnost Rybářství Koi zastoupená jednatelem Miroslavem P. Právě tato firma kdysi obžalovanému pozemky prodala, byť za mnohonásobně nižší cenu. Státní zastupitelství teď viní Jiřího Zytu z toho, že použil více než polovinu zisku (necelých 7,2 milionu korun) pro vlastní potřebu a de facto tak okradl své dvě firmy. Toho údajně docílil sepsáním dvou fiktivních smluv se svou bývalou partnerkou, někdejší místostarostkou jedné pražské části Terezií H. o zprostředkování prodeje. Při prokázání viny mu hrozí pět až 12 let vězení. „Obžalovaný si přisvojil cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která mu byla svěřena. Svým jednáním způsobil škodu velkého rozsahu," zmínila státní zástupkyně Marie Štěpková.

Může za to magie?

Samotný Jiří Zyta vypovídal k případu velmi nesouvisle. Částečně to zdůvodňoval špatnou znalostí rodného jazyka. Přestože má české občanství, dlouhodobě žije v Německu, kde byl podle zjištění české justice v minulosti šestkrát soudně trestán. Mimo jiné pro majetkovou trestnou činnost či obchodování s drogami. On sám to popírá. Není bez zajímavosti, že nynější obžaloba připutovala k soudu už v říjnu 2013, obžalovanému se až do včerejška dařilo vymáhat si odročení kvůli blíže nespecifikovaným zdravotním problémům. K projednávanému skutku vypověděl, že se v roce 2007 seznámil v Praze s Terezií H. a údajně si hned padli do oka. Po třech až čtyřech týdnech společného soužití dokonce začali plánovat svatbu. Potom se ale vše zadrhlo.

Obžalovaný prý zjistil, že jeho milá se ráda účastní takzvaných černých (satanistických) mší a až přespříliš fandí černé magii, výkladům z karet a podobně. To ho vyděsilo, takže z plánované svatby asi tři týdny před jejím termínem vycouval. A to podle něj může stát i za současnými problémy. „…Její manžel byl poradcem prezidenta a po určitý čas dělal starostu jedné pražské části. Měla tedy kontakty. To ona mi navrhla udělat ty smlouvy, všichni jsme předpokládali, že nebude moc velký problém získat stavební povolení. Ale to se nepovedlo. Mně to připadalo, že ať děláme co děláme, někdo to stavební povolení zdržuje," vysvětloval Jiří Zyta s tím, že příjemkyní oněch zhruba sedmi milionů korun byla právě Terezie H. Peníze jí prý náležely jako odměna za zprostředkování obchodu, on sám z nich nic neměl. Pokud už mu nějaké zbyly, použil je na úhradu firemních závazků.

„Všechno jsem jí dal v hotovosti, měla exekuce, takže oficiálně nemohla mít žádný majetek. Peníze chodily přes účet jejího syna. Když neměla v peněžence 50 tisíc korun, tak ani nevyšla z baráku. Viděl jsem, že to nemá cenu. Peníze jsem vybral, měli jsme dluhy, tak jsem každého vyplatil. Sám jsem si nic nenechal," popisoval Jiří Zyta.

Svědek Miroslav P. před soudem vypověděl, že se zná s obžalovaným zhruba 12 let. Seznámili se právě v souvislosti s prodejem a nákupem pozemků na Lipensku. Svědek, resp. jeho firma Rybářství Koi, prodal Jiřímu Zytovi předmětné pozemky za účelem jejich zhodnocení a dalšího prodeje. Protože se nedařilo dotáhnout plán do zdárného konce, svědek se po nějaké době rozhodl, že koupí pozemky zpět. Ovšem za mnohonásobně vyšší cenu, než za jakou je kdysi prodával.

„Pan Zyta našel kupce, pozemky se měly prodat přes anglickou společnost kvůli obejití daňových zákonů. To mě trochu vyděsilo, takže jsem to odmítl. Paní H. se tvářila, že je schopná těm projektům pomoci. Postupovali naprosto profesionálně, byli sehraní. Ona byla dominantní, vzbuzovala respekt," vzpomínal svědek Miroslav P.

Hlavní líčení dnes (v pátek) pokračuje výslechem dalších svědků.