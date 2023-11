Další rozsudek nad ním soudní senát v čele s předsedkyní Soňou Biskupovou Fišerovou vynesl letos v lednu - verdikt zněl 8 let ve věznici s ostrahou a peněžitý trest téměř 1,3 milionu korun. Ten však po dalším odvolání vrchní soud opět zrušil a uložil doplnění dokazování o výslech obžalovaného i dalších svědků. Na přání jeho advokáta Lukáše Kučery jsou přehrávány také vybrané odposlechy telefonátů a prostorové odposlechy z doby policejního vyšetřování.

Satan znovu u krajského soudu. Drogový boss si vyslechl nižší trest

Trestní řízení je proti Rudolfu Chalašovi vedeno už druhým rokem. Do května letošního roku byl ve vazbě, nyní je v pozici obžalovaného na svobodě a dohlíží na něj probační a mediační služba. Drogový gang, který měl vést, jihočeští policisté pozatýkali během razie 13. ledna 2021. Té se zúčastnilo na 150 policistů a celníků, organizovanou skupinu předtím rok a půl sledovali. Během domovních prohlídek zabavili množství pervitinu, marihuany, tablety extáze i anabolika. Nasazení policisté a celníci tehdy absolvovali 7 prohlídek domovních a 14 jiných prostor (firma, sklepy, dřevníky i kůlny). Na vyšetřování případu strávili 1,5 roku. Zabavili 500 tisíc korun v hotovosti, dva miliony na účtech, čtyřkolku, dva automobily Hummer a BMW, dále dva motocykly Harley Davison a motorku kubatury 50 ccm. Kriminalisté si odvezli také rozebrané vybavení pro dvě kompletní indoor pěstírny na konopí, přenosnou varnu pervitinu, notebooky, tablety, mobilní telefony, samopal vz. 58, rušičku mobilních telefonů a kolt s náboji. Dnes čtyřicetiletý muž drobné postavy z Vimperka na Prachaticku čelí obžalobě ze zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami, vyrábět a nelegálně nakládat měl i s tzv. anaboliky. Hrozí mu trest odnětí svobody od 8 do 12 let.

Odmítli vypovídat

Úterní hlavní líčení začalo předvedením několika svědků eskortou, avšak výsledek byl jak přes kopírovací papír. Satanův údajný komplic, odsouzený drogový dealer Dominik Ludera, odmítl vypovídat. „Odmítám vypovídat, brání mi zákonné důvody. Mohlo by se stát, že by se přišlo na další věci,“ reagoval na dotaz soudkyně.

I další muž ve „vězeňských teplácích“ využil svého práva. „Nebudu vypovídat, s tím, že se obávám případného stíhání,“ zněla jeho odpověď na stejnou otázku předsedkyně. I třetí svědek nechtěl mluvit. „Nebudu vypovídat, mohl by se objevit nějaký skutek, kterým bych si způsobil trestní stíhání,“ řekl svalnatý holohlavý muž a odkráčel ze soudní síně.

Obžalovaný Chalaš v modré košili, sportovních teniskách a džínových kalhotách si během toho hrál s mobilem. Soudkyně Fišerová Biskupová mu zopakovala jeho práva s tím, že může navrhovat důkazy, uvádět okolnosti, využít opravné prostředky, uzavřít se státní zástupkyní Danielou Přibylovou dohodu o vině a trestu, označit nesporné důkazní materiály, prohlásit svou vinu, rezignovat na dokazování a podobně. Obžalovaný vše odsouhlasil s tím, že poučení rozuměl a chce vypovídat.

Spontánní výpověď však odbyl pouze sdělením, že se už vyjádřil ke všemu a nechce soud znovu zatěžovat a skutečnosti opakovat. „Touto kauzou jsem hodně žil, teď mám venku jiné starosti. Ve spoustě věcí Dominik Ludera lhal, to se maximálně ukázalo tím, že dnes odmítl vypovídat,“ podotkl s tím, že je ale ochoten reagovat na dotazy soudu.

Lhal, aby ho potopil

Soudkyně přečetla dopis od drogového dealera Ludery, kde mu sděluje, že ho tíží svědomí. „Byl jsem na tebe naštvaný, věděl jsem, že po tobě jde kriminálka. Snažil jsem se na své výpovědi trvat, protože to chtěla moje advokátka, ale chtěl jsem jít s pravdou ven,“ citovala.

Satan k tomu uvedl, že si původně myslel, že Luderu navedla policie. „Dopis jsem předal jako důkaz advokátovi, je zřejmé, že spolupracující svědci dostávají u policie výhody. Policisté po mě šli, protože jsem provokoval, neměl zaměstnání, ale živil se jako OSVČ. Můj život nebyl nejlepší, ale pan Ludera nemůže říkat, co se odehrávalo. Byl silně závislý, čtyři dny pro něj byly jak jeden, nemůže si vše pamatovat,“ upozornil Chalaš.

Tvrdil také, že nevěnoval kauze tolik času jako on. „Pouštěl jsem si odposlechy, ujasnil jsem si tak časové období, vše jsem si v hlavě srovnal,“ popisoval s tím, že ve vazbě měl na to spoustu času. „Teď už tolik času nemám, snažím se chodit do práce, věnovat se rodině a pracovat kolem baráku,“ popisoval obžalovaný, vyšetřovaný od jara na svobodě.

Dohlíží na něj probační úředník

Rudolf Chalaš je na svobodě od května letošního roku, v pozice pachatele má však přísný režim a určité povinnosti. Dohlíží na něj pracovníci probační a mediační služby, kteří soud informují. Má zákaz vycestovat do zahraničí a ob týden se musí hlásit na pravidelných konzultacích. „Nejsou informace, že by v pozici obviněného pachatele něco porušoval, nepáchá trestnou činnost, své povinnosti plní, na konzultace chodí včas,“ uvádí zpráva probačního a mediačního pracovníka, který s ním měl již devět schůzek.

Bez Satana se ve Vimperku lépe dýchá, respekt z něho mají ale i na dálku

Celý zbytek dopoledne zněly soudní síní odposlechy telefonních hovorů z roku 2020. Jednalo se zejména o komunikaci se zmiňovaným Dominikem Luderou ohledně drog, ale i s dalšími uživateli, také ohledně obchodů s auty a další činnosti. Chalaš často opakoval, že nakupoval pouze malé množství drogy pro vlastní potřebu.

Jen pro sebe maximálně gram

Obchod s konopím byl prý byznys jeho společnice, která vedla noční klub v Horní Vltavici. Ludera prý nedistribuoval omamné a psychotropní látky pro něj, ale dlužil mu peníze za půjčené vůz. „Měl půjčené auto, v kterém skoro bydlel, dlužil mi a prodal mi náhražku. Byl jsem na něj naštvaný, obchodně jsme nespolupracovali. Jezdil mi na klub a prodával pervitin holkám. To mě štvalo, neschvaloval jsem to, byly pak agresivní, vznikaly hádky. Tráva mi nevadila, ta by je uklidnila,“ komentoval nahrávky.

Popisoval, že pervitin od něj chtěl dovézt jednou za dva týdny pro vlastní potřebu. „Pil jsem vždy v klubu, byla párty jednou za čtrnáct dní,“ popisoval Chalaš s tím, že dealer pro něj jezdil údajně například do Strunkovic, Prachatic i Sušice.

„Financoval jste mu nákup pervitinu?“ ptala se soudkyně přímo. „Za celou dobu, než byl zadržen, jsem se nikdy nepodílel na nákupu pervitinu pro obchod,“ reagoval. „Co znamená 'výpalné mám u sebe'?,“ tázala se dále. „To byly peníze pro mě za dluh,“ tvrdil Chalaš. „A 'oba si dají lentilky'?“ „To byly viagry, bude nám stát jako věšák, říkali jsme si ve srandě,“ vysvětloval další části nahrávek. Další rozhovory se prý týkaly prodeje aut, motorek a čtyřkolek a také obchodu s nábytkem z palet.

Trávu jen na mastičku

„Pytlíčky v autě a recept na léky, nějaká zelenina?“ pokračovala předsedkyně s tím, že chce rozkrýt i další hesla. „To byly ty viagry, víc pervitinu a kokainu než gram jsem u sebe nikdy neměl, vždy to bylo pro vlastní potřebu v peněžence. Zelenina je tráva, ale tu jsem nikdy nekouřil, to šlo mimo mě, s obchodem jsem neměl nic společného. Měl jsem u ní (vedoucí nočního klubu, pozn. red.) doma jen krabici se sušinou bez obsahu THC na konopnou mast,“ opakoval obžalovaný čtyřicátník.

Satan měl také postupně rozklíčovat, které zabavené věci z domovních prohlídek jsou jeho. Přihlásil se mimo jiné k růstovému hormonu somatropin, kloubní výživě, kofeinu, notebooku, 250 euro, zelené pastě s vazelínou k léčbě prasklého bicepsu, naopak odmítal vlastnictví tablet s lebkami, sušiny konopí určené ke kouření, skleněných dýmek, digitálních vah a dalších věcí z výčtu zabavených důkazů.

Soud pokračuje dalším dokazováním a výslechem svědků i ve středu 8. listopadu. Jak soudkyně avizovala, závěrečné řeči a rozsudek by měly zaznít do konce tohoto měsíce, přesné termíny jednání ještě nejsou stanoveny.