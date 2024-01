Podle soudce Milana Kučery tříčlenný senát pečlivě žádost odsouzeného posoudil a prověřil všechny důkazy, přesto vydal zamítavý verdikt na obnovu řízení. „Jedná se o kvalifikované rozhodnutí, prostudovali jsme spisový materiál, trestní spis, nový posudek psycholožky Martiny Rezkové, závěry soudů v Českých Budějovicích, Praze i Nejvyššího soudu,“ popsal.

Své závěry obhajovala Rezková na minulém jednání, tentokrát byl předvolán psychiatr Jan Tuček. Soud řešil zejména právní kvalifikaci skutku, motivaci pachatele, ale také jeho příčetnost. „Souzníme s předchozími rozhodnutími a argumentací. Nebylo to omluvitelné pohnutí mysli. Nezpochybňujeme vyhrocené a negativní rodinné vztahy, jednal v silném rozrušení, nezvládnutém afektu, který je běžnou polehčující okolností, nikoliv omluvitelným pohnutím mysli,“ konstatoval Kučera.

Hádky prý v rodině nebyly výjimečné, aby vyvolaly takový strach a úlek, který by mohl jeho chování omluvit. „Ignoroval obranu poškozeného, o záměru zabít vypovídá i vysoká intenzita útoku a počet bodnořezných rad. Musel vědět, že může dojít ke smrti, z předchozích závěrů shledáváme i přímý úmysl usmrtit,“ dodal k odůvodnění.

Ani nepříčetnost v podobě tzv. patického afektu, což se snažila prokázat obhajoba, podle soudu není omluvou vražedného běsnění. „Nebyla mu diagnostikována duševní porucha, nedostatečné rozumové a ovládací schopnosti. Vše posoudil zvlášť erudovaný lékař, primář psychiatrického oddělení Nemocnice České Budějovice s dlouhodobou praxí. Jeho ovládací schopnosti byly jen nepodstatně snížené vlivem dlouhodobého stresu, šlo o akutní reakci, silný afekt, nikoliv patický, který se vyskytuje pouze ve výjimečných případech,“ zdůraznil soudce.

Soud vše hodnotil ve vzájemných kontextech. Svědci Buriana charakterizovali jako zcela normálního inteligentního muže, někdo by si musel všimnout mrákotných stavů, epileptických stavů, mozkových poruch, které vedou k uvedenému patickému afektu.

Patický afekt je chorobným typem afektu a jde o emocemi podložené hnutí mysli, na jehož vrcholu (např. zuřivost) nastává krátkodobá kvalitativní porucha vědomí, tzv. mrákotný stav, po němž by mělo dojít ke stavu vyčerpání a usnutí. Po tom, co afekt odezní, má člověk na jeho průběh a na to, co dělal, amnézii, tedy dochází ke ztrátě paměti.