Při konkurzu může insolvenční správce získat veškerý majetek dlužníka, zatímco při oddlužení má nárok jen na srážky ze mzdy. Vrabel uvedl, že žádný majetek nemá, jen jeden bankovní účet v Srbsku, na němž je asi 100 eur (asi 2500 Kč). Z přehledu pohledávek vyplývá, že dluží přes 435.000 Kč Nadaci Karla Janečka nebo přes 336.000 Kč pivovarské skupině Heineken. K některým dluhům Vrabel řekl, že jde o podvody vůči němu.

"Soud nedospěl k závěru, že by dlužník činil vše, co je v jeho silách, aby uspokojil věřitele. Ze 17 měsíců období, kdy jste měl posílat splátky, byly měsíce, kdy jste do oddlužení neposílal žádné prostředky," řekl Vrabelovi soudce. Peníze neposílal loni od března do září. Strnad připomněl, že při oddlužení zorganizoval Vrabel minimálně devět velkých demonstrací. Vrabel reagoval, že to dělá ve volném čase. Soudce zmínil, že 12. října, kdy měl být Vrabel u soudu, byl místo toho na demonstraci v Praze. "Podle mého názoru jste velmi schopný, svolat demonstraci na Václavské náměstí… mně kolikrát nepřijde na jednání ani dlužník. Mám pocit, že organizaci demonstrací věnujete mnohem víc času než hodinu denně, jak uvádíte," řekl soudce.

Dlouhá válka o pizzerii na Piaristickém náměstí zřejmě končí

Strnad při odůvodnění řekl, že po pečlivém dokazování zrušil oddlužení. Vrabel podle něj neplní povinnosti. "Soud má pocit, že postupem dlužníka je sledován nepoctivý záměr," řekl soudce. Odkázal na Vrabelova vyjádření na sociálních sítích, kdy Vrabelovi nevadí, že s výjimkou Karla Janečka dluhy nesplácí.

U soudu se probíraly i peníze, které lidé posílali pořadatelům demonstrací. Vrabel uvedl, že nejdřív chodily peníze na účet jeho manželky, pak jiným lidem, teď opět míří na účet manželky. "Klient nikdy nepoužil pro sebe nic z peněz poslaných na protivládní demonstrace," řekl Vrabelův advokát Radek Suchý. "Demonstrace dělám jako občan nezištně,“ řekl Vrabel v reakci na to, že správce mu navrhnul, aby si moderování demonstrací zvolil jako povolání a platil z toho oddlužení.

"Soudce je podle mého názoru naprosto jednostranný. Důkazy, které má, opírá jen o moje vyjádření ze sociální sítě facebook nebo youtube. To, že soudce sleduje všechna moje vysílání, považuju za naprosto nestandardní. Vůbec nereflektuje pochybení insolvenčního správce, který porušil v řízení zákonné postupy. Nereflektoval zájem věřitelů, nereflektoval zájem můj, abych použil institut oddlužení. Je to zpolitizovaný proces," řekl ČTK Vrabel.

Koubek tento výsledek soudního jednání očekával. Podle jeho názoru byla Vrabelova pochybení v insolvenci "opravdu zásadní. Tím, že byl (soudem) usvědčen z nepoctivého záměru, nemůže si dalších pět let podat znovu insolvenční návrh tak, jak třeba ostatní neúspěšní dlužníci," řekl Koubek.

Vrabel se domnívá, že stále splňuje podmínky, aby pokračovalo oddlužení, a má vůli splácet. Od 1. ledna je podle svého vyjádření zaměstnaný jako realitní makléř ve firmě Captain Finance, kde bere 30.000 Kč hrubého měsíčně. Jednatelkou firmy je Vrabelova manželka, jak vyplývá z obchodního rejstříku. Vrabel, který žije od loňského jara v Srbsku, je jediným zaměstnancem firmy.

"Oddlužení cílí na to, že by měl dlužník zaplatit 30 procent svých dluhů. Kdyby měl pan Vrabel opravdu splatit 30 procent dluhu, tak musí splácet 20.500 korun měsíčně, což se neděje. Proto v oddlužení nastupuje druhá povinnost, že musí prokázat, že se maximálně snaží uhradit, co jde. Já tvrdím, že pan Vrabel se nesnaží vůbec, protože v pracovní době organizuje demonstrace, jezdí po nich, diskutuje s lidmi, ale bezplatně. Poctivé chování dlužníka tady naprosto absentuje," řekl ČTK Koubek.

To udělat nemůžu, Láďo. Organizátoři se rozhádali kvůli milionu od demonstrantů

Vrabelovo jednání podle něj dospělo za hranu chování poctivého dlužníka. Podle Koubka se nesnaží hradit své závazky, nevykonává přiměřenou výdělečnou činnost, bere si bezdůvodně neplacené volno. I kvůli možným nedořešeným aktivům ohledně darů dlužníkovi na účet manželky Koubek navrhl, aby soud oddlužení zrušil a na Vrabelův majetek prohlásil konkurz, uvedl správce v insolvenčním rejstříku. Na účtu majetkové podstaty je aktuálně 103.239,99 Kč.

"Tento soud považuju za politický proces," řekl Vrabel. Žádal také, aby soud zprostil insolvenčního správce jeho funkce. "Správce mě veřejně pomlouvá," řekl Vrabel. Předpokládá, že peníze na splácení by získal i ze soudních sporů s některými novináři.

Vrabel zorganizoval loni 17. listopadu pochod k budově České televize (ČT) na Kavčích horách, požadoval, aby mohl v televizi vystoupit s projevem. Televize to už předtím odmítla. Na demonstraci zaznívala vedle kritiky obsahu zpravodajství ČT i kritika vlády. Vrabel organizoval protivládní protesty i dřív, na demonstraci 28. října se podle odhadů policie sešly nižší desítky tisíc lidí. Demonstrace pořádá dál, chce revoluci, řekl.