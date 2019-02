České Budějovice - Pan Jiří (84) si u strakonického soudu „vysoudil" uložení povinnosti městu Strakonice nabídnout mu uzavření kupní smlouvy na byt 2+1 z vlastnictví města za 154 266,65 Kč, tedy za stejných podmínek jako ostatním nájemcům.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK

Tvrdil, že nabídku učiněnou v dubnu 2008 písemně akceptoval. Následně město příslušné usnesení revokovalo a panu Jiřímu sdělilo, že byt mu neprodá za původně nabízených podmínek, ale za cenu tržní, za 750 000 až 800 000 Kč. Odůvodnilo to tím, že v dubnu 2005 žadatel městu prodal svůj rodinný domek za 2,1 milionu.

Pan Jiří v tom spatřil porušení zásad obchodního zákoníku o uzavírání smluv. Hlavně prý ale město porušilo jeho základní právo na rovnost zacházení. Pan Jiří se cítí být diskriminován pro svůj majetek nabytý zmíněným prodejem domu. Míní, že má právo byt koupit, neboť nabídku města akceptoval. K prosazení svého požadavku zažaloval.

Město uvedlo, že žalobci byl onen byt přidělen jako součást náhrady za rodinný dům, který město potřebovalo v souvislosti s připravovanou stavbou silnice a vykoupilo jej za cenu stanovenou dohodou. Později město souhlasilo s prodejem bytů v několika svých domech a 2. dubna 2008 oslovilo jejich nájemníky se záměrem nabídnout jim byty do osobního vlastnictví za „privatizační cenu". Panu Jiřímu prý nabídku zaslalo omylem, za což se mu pak omluvilo.

Jeho „vyloučení" odůvodnilo obdrženou kompenzací za prodej domu a přidělení bytové náhrady na dobu jeho života. Vyrozumělo ho také o následné revokaci usnesení zastupitelstva v případě jím užívaného bytu a „neformálně" mu jej nabídlo za cenu dle znaleckého posudku tedy za stejných podmínek jako v případě prodeje jeho domu.

Dopis z dubna podle města nebyl nabídkou ve smyslu zákona o vlastnictví bytů, neboť neobsahovala podstatné náležitosti dle tohoto zákona. V dopise bylo také sdělení, že v případě zájmu více než poloviny nájemců jim bude zaslána nabídka k odkoupení.

Panu Jiřímu ji nezaslalo prý proto, že byt měl pronajat na celý život. Nezaslalo ji ani dalším nájemcům, jejichž majetek byl vykoupen na zmíněnou stavbu. Aniž by šlo o diskriminaci, při respektování zásad § 22 zákona č. 72/1994 Sb. má podle města vlastník právo případně diferencovat mezi nájemci „na základě věcné a rozumové úvahy". Je plně na pronajímateli, zda se k převodu vlastnického práva rozhodne, a v jakém rozsahu.

Soud mj. zjistil, že v příloze k dubnovému dopisu je na seznamu bytů, jejichž prodej zastupitelstvo odsouhlasilo za zmíněnou cenu, i byt užívaný žalobcem. Uzavřel, že úmysl města prodat panu Jiřímu jím užívaný byt je jednoznačně prokázán. Z revokace původního usnesení, podle soudu nejasně formulované, soud dovodil, že byt měl být i jemu prodán za cenu stanovenou v souladu s platnými zásadami prodeje bytů. Z žádné formulace prý nelze dovodit, že by se jednalo o cenu jinou, tržní.

Soud konstatoval, že i kdyby připustil, že zastupitelstvo může prodávat byty za jiné ceny, než stanovil právní předpis platný v době schvalování zásad, musí dát zapravdu panu Jiřímu, že byla-li by mu nabízena jiná cena než ostatním nájemníkům, jednalo se o diskriminaci jeho osoby. Přiznal žalobci právo, aby mu nabídka bytu byla učiněna za stejných podmínek jako ostatním nájemníkům, a městu uložil povinnost tak učinit.

Krajský soud naopak žalobu zamítl a Nejvyšší soud ČR (NS) dovolání pana Jiřího odmítl.

Odkázal na názor odvolací instance, že z § 22 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, neplyne povinnost města uzavřít smlouvu o převodu sporné bytové jednotky do vlastnictví nájemce. Plyne z něj jen právo dosavadního nájemce na to, aby vlastník bytu v případě, že jej hodlá převést, jej přednostně nabídl nájemci. Soudně vymahatelný nárok na převod bytové jednotky však označené ustanovení nájemci nezakládá, řekl NS už v jiné věci a ústavní soud stížnost proti jeho rozhodnutí odmítl. Dovolatel tudíž nemá nárok na nahrazení projevu vůle žalovaného. Podle NS to plyne zcela jednoznačně z judikatury Nejvyššího soudu, na niž odvolací soud přiléhavě odkázal.

Na tom nemůže nic změnit ani argumentace pana Jiřího, podle níž ho město diskriminuje, nabízí-li mu spornou bytovou jednotku za několikanásobně vyšší cenu než nájemníkům ostatních bytů v domě. Ani tehdy, jestliže by nabídka učiněná žalovaným byla neplatná, by žalovaný neměl povinnost uzavřít s dovolatelem smlouvu o převodu sporné bytové jednotky za jím navrhovanou kupní cenu, uzavřel Nejvyšší soud.