Muž obcházející volně odstavené jízdní kolo před domem v Nádražní ulici zjevně netušil, že jeho počínání sleduje bystré oko městské kamery. Na jízdním kole, které si za několik minut poté přisvojil, ho přistihli českobudějovičtí strážníci.

Kamera. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Lukáš Ivánek

V úterý 20. dubna v půl jedné ráno spatřil operátor městského kamerového systému v Nádražní ulici muže, který postával u volně odstaveného jízdního kola před jedním z domů. Po obhlédnutí situace se na několik minut vzdálil, poté se však vrátil. Následné odcizení bicyklu bylo otázkou několika vteřin. Muž na něj nasedl a ujížděl směrem do Jeremiášovy ulice, kde ho dostihla hlídka městské policie. Jedenatřicetiletý muž z Českých Budějovic se strážníkům svěřil, že si chtěl opatřit dopravní prostředek na cestu domů. Když strážníci přistoupili k prověření výrobního čísla jízdního kola v evidenci Policie ČR, ukázal se překvapivý výsledek. Předmětné jízdní kolo bylo totiž odcizeno již dříve, než se dostalo do rukou dotyčného muže. To však zjevně netušil.