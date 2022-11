V pondělí 17. října 2022 v půl osmé večer vyjížděla hlídka městské policie na oznámení muže, který se marně snaží kontaktovat svého známého. "Osaměle bydlící muž již údajně delší dobu nereaguje na telefony ani domovní zvonek. Strážníkům se na místě podařilo kontaktovat souseda, který pohřešovanému muži pomáhá s údržbou zahrady. I ten potvrdil, že svého známého delší dobu neviděl. Strážníkům se za pomoci žebříku v zahradě podařilo nahlédnout do okna domu. Uvnitř spatřili zjevně podchlazeného muže sedícího ve vaně," uvedla Věra Školková s tím, že strážníci se proto okamžitě rozhodli pro vstup do domu v doprovodu přítomného svědka. "Během několika minut se jim podařilo k muži dostat a přesunout ho do suchého a teplého prostředí. Neprodleně mu poskytli první pomoc a na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Muž byl poté převezen do českobudějovické nemocnice," doplnila Věra Školková.