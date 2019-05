Obžalovaná je dvojice ze Slovenska, pro kterou byla motivem loupež. Zavražděné okradli o 400 000 korun, nato se stáhli do Rumunska, kam utekli po vraždě. Nyní stanuli v poutech v soudní síni. Rozsudek v případu zatím nepadl, obžalovaným hrozí za dvojnásobnou loupežnou vraždu až doživotní trest.

První den v soudní síni obžalovaní odmítli vypovídat, a tak soud přikročil ke čtení mužovy výpovědi z vazby. V první verzi měla jeho družka požadovat po zavražděném peníze za znásilnění, tak si prý pro ně přijeli, pohádali se a on manžele zabil. Ve druhé výpovědi už bylo vše jinak, údajně nebyli sami, ale za manželi dorazili s dalšími lidmi uloupit údajných 2,5 milionu korun a obžalovaný prý neví, kdo manžele zabil.

V soudní síni se i v následujících dnech četly výpovědi svědků. Ve čtvrtek dorazila k soudu vypovídat starší dvojice, která v osadě Pazderna na Písecku žije a se zavražděnými manželi se znala. Napřed vypovídal starší muž, který přišel o hůlce. Obžalovanou znal, protože byl přítel zavražděných a navštěvoval se s nimi. Obžalovaná 29letá žena v mobilním domě s manželským párem nějakou dobu pobývala, údajně vypomáhala ve firmě.

„Nevěřím tomu, že by zavražděný zaútočil na obžalovanou. Znal jsem ho, byl to pracovitý člověk. Nikomu by neublížil. Intimní poměr vylučuji, to by neudělal. S manželkou měli hezký vztah. Oba se chovali k obžalované velice dobře. Zaplatili jí autoškolu, vím, že tam nabourala auto. Chodil jsem k nim na návštěvy, neviděl jsem ji opilou,“ odpovídal na dotazy u soudu senior. Podle něho není obžalovaná žádná intelektuálka.

Poté přistoupila k výpovědi jeho manželka, důchodkyně, která také znala zavražděné a obžalovanou od roku 2016. Podle jejích slov obžalovaná chodila se synem zavražděného. „Byla hrozně sprostá, chovala se hrozně. Říkala jsem si, jak si mohl jeho syn takovou najít. Rozešli se, jí šlo o peníze, tak v rodině zůstala,“ podotkla seniorka s tím, že se obžalovaná snažila páru pomáhat a chtěla se vrátit na Slovensko, do Prahy a chtěla i do Afriky. Ale tam neodjela.

Na Vánoce se u svědků zastavila manželská dvojice. „Říkala jsem mu, co žena, která u nich pobývá. Odpověděl, že jim řídí domácnost a že ji vyhodil,“ shrnula svědkyně. U svých závěrečných slov se třásla a se slzami dodala: „Nastěhovaná dala obžalovanému dobrý tip, šli najisto. A přeji jim, aby z toho vězení nevylezli do konce života,“ vyřkla starší žena.

Soud pokračuje v pátek, kdy se k případu vyjádří i soudní znalci. Možná již padne rozsudek.