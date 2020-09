Obec se nachází poblíž Českých Budějovic. "Pohřešováni byli v pátek nezletilý Adam, nezletilý David a mladistvý Jan. Chlapci svým útěkem porušili nařízenou ústavní výchovu," informoval o útěku policejní mluvčí Jiří Matzner.

V sobotu odpoledne se podařilo Davida a Jana dopadnout v Kaplici. "Adam je stále hledán," uvedl k aktuálnímu stavu pátrání Jiří Matzner.

Informace k jeho pohybu může veřejnost volat na známou policejní linku 158. Chlapec neužívá žádné léky, není v ohrožení života. Pohybovat by se mohl v Českých Budějovicích, ale není vyloučeno, že i mimo jihočeskou metropoli…

Podrobnosti o zbývajícím chlapci

Pohřešovaný Adam je vysoký 173 cm, zdánlivého stáří čtrnácti let, střední postavy, má šedomodré oči, vyholené vlasy po stranách hlavy, nahoře vlnité tzv. drn světle hnědé barvy, trudovitý obličej. Oblečen by mohl být do černých tepláků, bílé mikiny, na nohou má černé tenisky, na hlavě šedou kšiltovku.