České Budějovice - Tři muži z jihu Čech z jedné společnosti u českobudějovické Pražské třídy mají zřejmě podle policejního mluvčího Milana Bajcury na svědomí akumulátorovou krádež.

Ilustrační foto | Foto: archiv VLM

Koncem března společně vnikli do provozního areálu, kde z nákladního vozidla odcizili velkou autobaterii s příslušenstvím v hodnotě přesahující 6 600 korun. "Díky velmi dobré místní a osobní znalosti se podařilo muže zjistit a zadržet," informuje Milan Bajcura. Trojice ve věku od 21 do 37 let není prý pro strážce zákona neznámá, neboť už s nimi měli dříve „čest se setkat“.