Na lup se vydali v neděli odpoledne do obchodu s drogistickým zbožím na Pražské třídě. Tam se pustili do práce a z volně přístupných regálů si rozličné výrobky nastrkali do oblečení, které měli na sobě, a do svých tašek. Spokojeni se svým výkonem prošli kolem pokladen bez zaplacení „nákupu“. To však neuniklo bystrým strážícím očím a povedený trojlístek ven nevykročil. Přivolaní policisté pak zjistili, že 19letý mladík z Jindřichohradecka už má za sebou zlodějskou zkušenost a byl za ni i potrestán.