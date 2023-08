Ve středu 2. srpna začala hořet dacie, která stála zaparkovaná nedaleko Lišova. Vznikla škoda za více než 150 000 korun.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Jak kriminalisté zjistili, události předcházelo jednání podnapilého muže, který se v Trocnově tohoto vozu neoprávněně zmocnil. Nebylo uzamčené. Mluvčí policistů Štěpánka Schwarzová uvedla, že s autem zamířil do Budějovic a pak pokračoval do Lišova. „V katastru obce Hvozdec zastavil a rozhodl se v autě přespat. Před spaním si zapálil cigaretu a usnul. Došlo k požáru,“ řekla mluvčí s tím, že muž má navíc zákaz řízení až do prosince 2024. Je tak obviněn ze dvou trestných činů: neoprávněné užívání cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Hrozí mu dva roky vězení.

Na Budějovicku došlo v uplynulém týdnu k dalším dvěma velkým požárům. „Kriminalisté je intenzivně vyšetřují, ale souvislost s výše uvedeným případem vylučují,“ dodala mluvčí Schwarzová. Nadále platí výzva všem občanům, aby v případě, že mají k případům jakékoliv informace, kontaktovali policisty na lince 158.