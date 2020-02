Neznámého pachatele hledají od 19. února policisté z obvodního oddělení ve Čtyřech Dvorech.

Milan Bajcura, mluvčí jihočeské policie, uvedl, že se zatím neznámý pachatel měl v době od 19. do 20. února v době od 23 do 12 hodin vloupat do společných prostorů bytového domu na Zavadilce, č. p. 2700, kde odcizil speciální horské jízdní kolo značky CANNONDALE, typ SC.SI3-M, černo bílo zelené barvy. Policisté tak žádají místní obyvatele nebo případné svědky, aby se ozvali na telefon 974 226 720 nebo linku 158.