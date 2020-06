Ona sama tvrdí, že si na to, co se stalo, nepamatuje, a domnívá se, že syna z okna mohl vyhodit jeho otec.

Byla to chladnokrevná vraždu, náhlé pominutí mysli, anebo něco úplně jiného? Do pátku by o tom, co přesně stálo za vraždou chlapce, k níž došlo 6. listopadu 2018, měl rozhodnout tříčlenný senát budějovického krajského soudu, kde v pondělí začalo pětidenní hlavní líčení.

Jednání zahájil v pondělí ráno státní zástupce Petr Žižka přednesením obžaloby: „Podávám obžalobu na obviněnou (r. 1992), že dne 6. 11. 2018 v době kolem 4.30 v Českých Budějovicích v Opletalově ulici v dětském pokoji ve 4. patře panelového domu se záměrem spáchat sebevraždu a současně usmrtit svého syna (narozeného v lednu 2017) pod vlivem dlouhodobě nepříznivé a složité životní situace a po předchozí hádce s otcem dítěte (r. 1990) nejprve vyhodila z otevřeného okna ve výšce 12,35 metrů nad zemí nezletilého M. B. a poté z toho okna sama vyskočila.“ Chlapec zemřel na místě po několika minutách, matka pád z okna přežila s těžkými zraněními. Stíhána je na svobodě a jak uvedla před soudem, nyní pracuje jako zootechnička. Jak sama potvrdila, je v proti ní v Brně vedeno ještě jedno trestní stíhání, a to za úvěrový podvod.

Proč se to stalo?

Podle obžaloby byla vražda a následný neúspěšný pokus o sebevraždu důsledkem nepříznivé životní situace.

Chlapec vyrůstal po většinu svého života jen se svým otcem, matka ho v posledních měsících občas navštěvovala. Několikrát spolu všichni tři chtěli žít jako rodina, ale nedařilo se jim.

Obžalovaná, která má dva vysokoškolské tituly a na Jihočeské univerzitě dělala doktorát, před soudem popsala svůj dlouholetý vztah-nevztah s otcem chlapce, který studoval na zdravotnického záchranáře, s nímž se seznámila v roce 2012. Přiblížila jejich rozchody a pokusy o znovusblížení, má za sebou i dvě přerušená těhotenství, obě s ním: jedno na začátku vztahu, druhé nedlouho před oním pádem z okna. Na to, co přesně se oné osudné noci, stalo, si prý nepamatuje. Byla za synem na návštěvě, usnula u něj a pak mělo dojít ke konfliktu s otcem chlapce kvůli jeho plánované práci v Holandsku. „Najednou jsem se probrala, nevěděla jsem, co se děje, kde jsem…“ To už ležela pod panelákem a kousek od ní mrtvý syn. „Nevěřím, že jsem to udělala, jaký bych měla důvod?“ Prý se domnívá, že z okna syna, a možná i ji, pokud nevypadla sama, vyhodil jeho otec.

Jinou verzi soudu předložil otec chlapce M. B., který vypovídal jako svědek: obžalovaná usnula u chlapce v pokojíčku, což bylo výjimečné, protože jinak tam spala jen jednou za uplynulý půlrok. On jí v noci kolem třetí ráno přinesl peřinu, pak ještě chlapce zkontroloval, jestli spí, a usnul. Pak už ho měli probudit policisté. „Šli do pokoje a já viděl otevřené okno a venku modrá světla,“ líčil s pláčem.

V úterý soud vyslechne další svědky, ve středu přijdou na řadu soudní znalci se svými posudky.

Příbuzní ze strany chlapcova otce po obžalované chtějí odškodnění a náhradu nemajetkové újmy v celkové výši přesahující 4,5 miliony korun, z toho otec dítěte žádá 1,3 milion korun.