Příslušníci Celního úřadu pro Jihočeský kraj z oddělení dohledu nad subjekty letos uspořádali na dvě desítky kontrol v rámci kraje. Z toho téměř v deseti případech shledali porušení zákona o hazardních hrách a zjistili i nelegální herny na území Budějovic.

Při kontrolách zjistili celníci v deseti případech porušení zákona o hazardních hrách a zjistili i nelegální herny na území města. | Foto: Celní úřad pro Jihočeský kraj

​Jihočeští celníci během své kontrolní činnosti zadrželi téměř deset technických zařízení, z toho pět při poslední kontrolní akci. Jednalo se o zařízení typu interaktivní videoloterijní zařízení. Zároveň zadrželi pět kusů výplatních klíčů a finanční hotovost 2236 korun na vyplácení výher. Kontrolu provedli v jedné z provozoven v Budějovicích. Jak uvedl mluvčí Celního úřadu pro Jihočeský kraj Radek Kréda, provozování jakýchkoli hazardních her na území města je ale nelegální. „Město má v platnosti obecně závaznou vyhlášku, která zakazuje na území města provozování binga, technických her a živých her,“ připomněl mluvčí.

Při kontrolách zjistili celníci v deseti případech porušení zákona o hazardních hrách a zjistili i nelegální herny na území města.Zdroj: Celní úřad pro Jihočeský kraj

Podle zákona o hazardních hrách je Celní správa ČR orgánem vykonávající státní správu v oblasti provozování hazardních her. Jednou z mnoha kompetencí celní správy je tak kontrola legálního i nelegálního provozování hazardních her. Nejedná se ale pouze o herny či kasina, ve kterých je možné provozovat živou a technickou hru, ale i jiné typy hazardních her, jakými jsou loterie, kursové sázky, tomboly a turnaje malého rozsahu. „Za porušení zákona o hazardních hrách může celní úřad ve správním řízení uložit provozovateli nelegálních hazardních her pokutu až do výše 50 000 000 korun,“ dodal mluvčí s tím, že celní úřad bude v kontrolách pokračovat.