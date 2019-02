Neznámý člověk, možná i ten, který v první půli února způsobil vandalismem i krádeží ve dvou místních chatách škodu za 20 000 korun, v tomto rekreačním objektu podivně vyváděl.

Podle policejní mluvčí Lenky Krausové v kamnech topil knihami, do televize mlátil paličkou na maso, do mikrovlnky vložil konzervu, do níž nastrkal malé petardy, které nechal expolodovat, poškodil koberec a další zařízení chaty. Jeho řáděním utrpěli chataři újmu přes 7000 korun.