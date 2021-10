Policisté pátrají po neznámém vandalovi, který o sobotní noci posprejoval fasádu jednoho z domů v budějovické ulici Krajinská. Jak informovala mluvčí policie Lenka Krausová, sprejer na dům nastříkal různé nápisy černou barvou a způsobil tak majiteli domu škodu ve výši 15 tisíc korun.

Chtěl koupit automobil přes internet a naletěl

Českobudějovičtí policisté pracují na případu podvodu při obchodování přes internet. Poškozený totiž podle Lenky Krausové přišel v minulých týdnech o desítky tisíc korun, když na jednom z inzertních internetových portálů našel nabídku prodeje automobilu ze zahraničí. "Zamlouvala se mu a zdála důvěryhodná. S prodávajícím komunikoval přes e-mail a domluvili se na zaslání části peněz za vozidlo, s tím, že to bude přepravní společností dopraveno na začátku října," uvedla mluvčí. Chyba lávky, do dnešního dne nemá poškozený ani vozidlo a ani peníze. A prodávající, jak už to bývá, přestal komunikovat a nejde kontaktovat.

Policisté varují: "Nezasílejte své peníze na účty neprověřených obchodníků předem, snažte se obchodovat u prověřených prodejců a internetových obchodů."

Garáž byla odemčená, zloděj měl snadnější cestu ke krádeži motorky

Policisté pátrají po motocyklu značky JAWA RZ: 3ST 794, který zmizel z odemčené garáže rodinného domu v ulici Boleslavova v Suchém Vrbném. Neznámý pachatel podle Lenky Krausové využil nezabezpečených dveří a v noci z pondělí na úterý červenobílou motorku ukradl.