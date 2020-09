Zřejmě velký milovník parfémů navštívil v úterý dopoledne jednu prodejnu drogerie v centru Českých Budějovic.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Podle policejní mluvčí Štěpánky Schwarzové se pachatel vydal mezi regály do míst, kde jsou vystaveny parfémy. "Odcizil dva parfémy značky C. Klein, tři parfémy značky Guess, jeden parfém značky Versace a jeden parfém značky Ferrari. Aniž by za zboží zaplatil, opustil prodejnu a způsobil tak poškozené společnosti škodu za více než 5 000 korun,! popsala mluvčí.