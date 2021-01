Českobudějovičtí policisté se obrací na veřejnost se žádostí o pomoc při objasnění případu vandalství v autobuse městské hromadné dopravy v krajské metropoli.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Mělo se to stát podle policejní mluvčí Štěpánky Schwarzové 20. ledna v době od 15.20 do 15.50 hodin na trase autobusu městské hromadné dopravy linky č. 18 z točny konečné zastávky A. Barcala do zastávky Madeta na ulici Rudolfovská.