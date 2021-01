Na místo okamžitě vyjela policejní hlídka, která je zajistila. Vzápětí se na místo dostavila výjezdová skupina táborských kriminalistů a příslušníci jihočeské cizinecké policie.

„Mladí muži nepředložili žádné doklady totožnosti. Prvotním šetřením bylo zjištěno, že by se zřejmě mělo jednat o pět osob z Afghánistánu a jedné z Pákistánu. Tři muži by měli být ve věku do osmnácti let, dle českých zákonů tudíž mladiství, další tři již dospělí, a to ve věku do 22 let,“ uvedl mluvčí jihočeských policistů Miroslav Doubek.

Mladé muže si na místě převzala cizinecká policie. Jak se do kamionu a na Táborsko dostali, policisté dále vyšetřují.