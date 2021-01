Po dvojici zlodějů, kteří neobvyklým způsobem a bez vstupenek, navštívili Zoologickou zahradu v Hluboké nad Vltavou, pátrají policisté. Zloději se totiž pokusili vykrást pokladu zoologické zahrady. Ta je však již několik týdnů zavřená. Byl to opravdu velmi inteligentní nápad vykrást pokladnu bez tržby. A nebyl jediný.

Dva zloděje, kteří bez vstupenky zamířili do zoo v Hluboké, zachytila kamera. | Video: Policie ČR

Policisté podle mluvčího Jiřího Matznera zjistili, že dvojice zlodějů zachycená kamerami měla v pondělí 11. ledna po čtvrté odpoledne vniknout po ledu rybníka do zoologické zahrady. "Mladíci se v zoo procházeli několik minut, neprohlíželi si výběhy, ani zvířata, ale pravděpodobně vyhlíželi co ukradnou. Jak jinak si pracovníci zoo mají vysvětlit, že rozbili tubus, do kterého návštěvníci odhazují staré a nefunkční mobilní telefony. Možná si i nějakou tu nokii 3310 vzali," popsal Jiří Matzner.