Scénu jako vystřiženou z akčního filmu mají za sebou českokrumlovští policisté. Motorkář jim ujížděl se 190 na tachometru.

Ujíždějícího motorkáře zastavila až namířená střelná zbraň. | Video: Policie ČR

Přitom to zpočátku vypadalo jako obyčejná silniční kontrola. Policisté si v úterý 9. května večer všimli v ulici Budějovická v Českém Krumlově motocyklu, který se rozhodli zkontrolovat. Řidiči se to ale moc nezdálo. „Na výzvy, aby zastavil, reagoval tak, že začal policistům ujíždět směrem na obec Přísečná a dále na Boršov nad Vltavou, a to místy rychlostí přesahující až 190 kilometrů v hodině,“ uvedl tiskový mluvčí policie Miroslav Šupík.

Policisté se rozhodli, že ujíždějícímu motocyklu udělají zátaras. I to bylo marné, motorkář ho objel. A když viděl, že jsou mu policisté stále v patách, rozhodl se, že jim zkusí zmizet na lesní cestě u obce Březí na Českobudějovicku.

„Po chvilce ujíždění lesním porostem řidič z motocyklu seskočil a snažil se policistům utéct. Ani to mu nepomohlo. Byl dostižen a pod hrozbou namířené střelné zbraně na místě zadržen,“ dodává k případu se scénářem akčního filmu Miroslav Šupík

Šestačtyřicetiletý muž neutíkal jen tak. Policisté zjistili, že má zákaz řízení všech motorových vozidel, který mu má skončit až v roce 2025. Na místě se navíc odmítl podrobit testu na jiné návykové látky.

Díky dobré práci policistů z Českého Krumlova mu však jeho jednání neprojde. Do čtrnácti dnů zamíří před soud, kde mu za spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.