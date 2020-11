Muž podle policistů křičel nesmyslné věty, měl u sebe nože a byl pod vlivem alkoholu.

Hlídkaři zpacifikovali nebezpečného muže. | Video: Policie ČR

Policisté z hlídkové služby minulý čtvrtek kolem půl osmé ráno zasahovali v domě v ulici Františka Škroupa. "Tam je vyslal operační důstojník s tím, že se v přízemním bytě nachází agresivní muž, který vykřikuje směrem do ulice, je zřejmě pod vlivem alkoholu a je možné, že u sebe má zbraň, kterou může ublížit sám sobě nebo dalším lidem. Po příjezdu na místo policisté v okně jednoho z domů zaznamenali vykřikujícího, zjevně opilého muže, jeden ze zakračujících policistů s ním zahájil komunikaci, kolegové pak vešli do domu, kde zjistili, že muž je zamčený a křičel, že pokud vstoupí do jeho pokoje, podřízne se. Policistovi, který zůstal před domem také hned ukázal nůž, který měl na krku a mnoho dalších, které měl při sobě. Zakročujícímu policistovi se při komunikaci podařilo muže zklidnit a dokonce přesvědčit, aby nože, které má u sebe, dal na parapet okna a ustoupil od svého úmyslu," popsala mluvčí policie Lenka Krausová.