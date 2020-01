Akční a různorodá služba, která je vždy plná překvapení zahrnuje jak pronásledování zlodějů, tak kontroly řidičů. „Akce je tu dost, hlavně o víkendech, o svátcích, po výplatách, rvačky, spory. Dneska volají lidé policisty i k hádkám. Někdy jsme tak trošku rodinní mediátoři, to pak člověk musí použít empatii. Nejtěžší je, když máme zasáhnout u hádky lidí, kteří jsou ve věku našich rodičů i prarodičů, ale i to se dá zvládnout,“ usmívá se třiadvacetiletý policista Radim.

Služba na tomto oddělení je náročná hlavně v tom, že policisté nikdy neví, co všechno během ní zažijí a musí být připravení na všechno. „Často se stane, že jsme přivolaní k něčemu na první pohled jednoduchému, ale až na místě se ukáže, že je to mnohem vážnější. A naopak. Mně osobně se stalo, že z problému s hostem, který nechtěl zaplatit, se ve vteřině stalo pronásledování celostátně hledané ozbrojené osoby. To jsme se ale dozvěděli až potom, co jsme ho zadrželi,“ vzpomíná na zážitek ze služby vedoucí českobudějovického oddělení hlídkové služby Vítězslav Lád. „Máme o něco lepší výzbroj a náročnější výcvik, větší důraz na fyzickou připravenost, taktické dovednosti, používání služební zbraně. A také se k nám chodí zaučovat policejní nováčci, protože u nás nasbírají v krátkém čase mnoho zkušeností z terénu. Mladí akční muži na toto oddělení, které je více o akci než o sepisovaní protokolů, rádi nastupují.“

V roce 2019 zadrželi 356 pachatelů trestných činů, zajistili 270 osob, které se dopustily přestupků, zatkli 28 pachatelů, 88 lidí odvezli na záchytku, našli 124 pohřešovaných a hledaných, rozdali 7852 blokových pokut.„Letos jsme byli přivolání přes linku 158 i k vraždě. Skutečně kuriózní bylo, že vražedkyně, pro kterou jsme šli, doma klidně spala,“ vzpomíná Vítězslav Lád na zákrok, který byl nečekaně klidný.