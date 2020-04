Vloupali se do zaparkovaného auta, dvojice skončila ve vazbě

Dvojice (muž 33 let a žena 43 let) má pravděpodobně na svědomí vloupání do zaparkovaného osobního vozidla na okraji krajského města z poloviny minulého týdne.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku