Jindřichův Hradec – Jihočeští kriminalisté žádají, aby se přihlásily ženy, které mohly být obtěžovány mužem na portrétu. Mohl by mít spojitost s vraždou Soni Illeové.

Kriminalisté v souvislosti s vraždou Soni Illeové připravili pro veřejnost identikit muže, který by mohl mít s případem spojitost. | Foto: Policie ČR

Dvacátého prosince to budou čtyři roky, co oznámil pohřešování své ženy Soni Illeové její manžel. Po bezvýsledných pátracích akcích objevil její tělo 1. března 2009 náhodný svědek v řece Nežárce. Kriminalisté strávili vyšetřováním tohoto případu tisíce hodin. Provedli stovky výslechů osob. Zatím se kriminalistům nepodařilo vraha dopadnout.

Kriminalisté v souvislosti s tímto případem připravili pro veřejnost podobenku muže, který by mohl mít s případem spojitost. Muž by měl být 170 centimetrů vysoký, kratších, tmavších vlasů, ve věku kolem 50 let.

„Kriminalisté předpokládají, že mohl v Jindřichově Hradci a okolí kontaktovat nebo i obtěžovat ženy, a to v uplynulých pěti letech. Také mohl ženy se sexuálním podtextem napadat," uvedl policejní mluvčí Jiří Matzner

Kriminalisté žádají ženy, které muž mohl obtěžovat, aby se ozvaly na linku 158 či kriminalistům na tel. 974 221 472. „Jde o velmi citlivou záležitost pro napadené ženy. Mohou zanechat vzkaz či hovořit s kriminalisty anonymně," uvedl mluvčí Jiří Matzner.

