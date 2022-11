Během noci měla dívka ve věku 15 až 17 let dostat nějaký záchvat, vzít v kuchyni nůž a zaútočit na spící rodiče v ložnici. K tragické události mělo dojít v rodinném domě. Obětí má být údajně matka nezletilé, otec leží v těžkém stavu následkem bodnořezných ran v nemocnici.

Prý se jednalo o skvělou rodinu, která všechen čas věnovala svým dětem. Jezdili na výlety, sportovali, chodili do divadla a trávili spolu dovolenou. Co se mohlo přihodit v křehké hlavě dívenky, nikdo netuší. „Byla to normální rodina, výborní lidé. Žádné potíže tam nebyly. Nikdy nepochopím, proč to udělala,“ uvedl anonymní zdroj. I kdyby měla dívka nějakou poruchu, okolí jí nikdy neodpustí.

Jihočeští policisté šetří závažný trestný čin. V případu figurují děti

U dětí hrozí poloviční sazby

Jak vysvětlil právník Martin Cypris, který v Budějovicích provozuje stejnojmennou advokátní kancelář, při ukládání trestů mladistvým se postupuje podle trestních sazeb, které stanoví zákon za jednotlivé trestné činy. „Tyto sazby se u mladistvých snižují na polovinu, přičemž ale horní hranice trestní sazby nesmí převyšovat pět let a dolní hranice jeden rok,“ upřesnil.

Soud může uložit mladistvému trest odnětí svobody na pět až deset let. Cypris vysvětlil, že je to v případě, kdy mladistvý spáchal čin, za který mu může soud uložit výjimečný trest. Stupeň nebezpečnosti takového činu pro společnost přitom musí být mimořádně vysoký. „Doživotní trest je u mladistvého pachatele vyloučen,“ dodal advokát.

Pokud je pachatel ve věku od 15 do 17 let, jedná se o klasické trestní řízení. „To spadá pod krajský soud prvního stupně. Jediný rozdíl je ve výše uvedených trestních sazbách snížených na polovinu,“ vysvětlil Martin Cypris.

Dívka by se tak měla pravděpodobně nacházet ve vazební věznici, podléhat by měla kromě výslechů kriminalistů v přípravném řízení také psychiatrickému a psychologickému vyšetření soudním znalcem. „Po takto závažném činu se nesmí pohybovat na svobodě v žádném případě,“ uzavřel.