Rok 2023 byl co do počtu nejzávažnějších kriminálních skutků bohužel bohatý. Jihočeští detektivové rozhodně nezaháleli. Deník připravil přehled případů i s podrobnostmi.

Proč a za jakých okolností se letos v kraji vraždilo? Mnoho z pachatelů se ani nedočká soudu, potrestali se sami a po hrůzném skutku spáchali sebevraždu. Většinou se jednalo o zločiny z vášně či za účelem získání finančního prospěchu. Převládající vražednou zbraní roku 2023 je pistole.

Dosud poslední dvojitá tragická událost, vražda a následná sebevražda, se odehrála na Českobudějovicku ve čtvrtek 30. listopadu večer. V chatové osadě nedaleko Lhoty a Vrcova muž středních let zastřelil partnerku a následně obrátil zbraň i proti sobě. Motivem měla být žárlivost.

Krumlovsko letos drží smutné prvenství

Podobný příběh se stal ve středu 27. září ve Frymburku na Českokrumlovsku, muž zde po hádce ubodal svou manželku a sám si pak sáhl na život. Na Českokrumlovsku se letos vraždilo nejčastěji. Obětmi se staly samé ženy a bohužel i jeden novorozenec.

Tělo ženy (39) se našlo v sobotu 28. října v příhraničí na hřbitově v Pohoří na Šumavě. Šlo o tragické vyústění vztahů dvou cizinců. Muž byl totiž následně také nalezen mrtvý ve stodole v rakouském Schilternu, mělo jít o dvaatřicetiletého aktivního politika.

Vyšetřovatelé našli jeho automobil ve vinici poblíž Langenlouis v okrese Krems-Land i s dopisem na rozloučenou. K hrůznému činu použil pistoli.

Vraždil pro svůj prospěch

Vraždil, kradl a podpaloval. V Dolním Dvořišti v pondělí 11. září vyhasl život čtyřiačtyřicetileté Diany z klubu Pamela. Její přítel ji našel svázanou a uškrcenou. Vraždu vyřešili jihočeští kriminalisté v rekordním čase, během dvou dnů.

Statistika České Budějovice 1+1

/vražda a sebevražda/ Český Krumlov 4 + 2

/vraždy a sebevraždy/ Celkem: 5 vražd, z toho 1 nevyřešená + tři následné sebevraždy

Jak vyšlo najevo, ženu v pokoji penzionu zabil a okradl její devětatřicetiletý známý. Vraha dopadli na Kaplicku. Dva dny, kdy byl na útěku, se totiž vůbec nechoval nenápadně, páchal dál majetkovou trestnou činnost a dokonce i žhářství v okolí místa činu.

„Šetřením se zjistilo, že obviněný muž s bohatou trestní minulostí vykradl tři rekreační objekty a založil dva lesní požáry na Krumlovsku,“ zmínila tisková policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová. Do pátrací akce se tehdy zapojilo na 40 policistů z různých oddělení, také strážníci a nasazen byl i vrtulník. Muži u soudu hrozí trest odnětí svobody od 15 do 20 let nebo výjimečný trest.

V okolí obcí Dolní Dvořiště, Rybník, Trojany, Bujanov, Kaplice, Nažidla, Všemyslice a dál směrem na Kaplici také policisté pátrali za pomoci místních obyvatelů, turistů či chatařů po důkazním materiálu v podobě telefonu, pánského oblečení, dámské peněženky a klíčů.

Vrah miminka uniká

Otazník visí nad nevyřešenou smrtí novorozence. Jeho tělíčko objevil muž v kontejneru na posyp v pátek 14. července v Lipně nad Vltavou. Dosud se nepodařilo vypátrat ani matku dítěte, ani osobu, která tělo do nádoby mohla ukrýt.

Podle jihočeské policejní mluvčí Lenky Krausové nemusí být nutně pachatel a matka toutéž osobou. „Impulsem, aby se nálezce do nádoby podíval, byl silný zápach. Uvnitř pak našel kýbl s pytlem a s něčím, co mu připomínalo lidskou končetinu. Následně policisté zjistili, že jde o tělo novorozeněte,“ popsala.

Policistům se dosud nepodařilo získat poznatky o možném pohybu matky či jiných osob v lokalitě kolem bytového domu a základní školy. Stále proto platí výzva pro případné svědky. „Hledáme matku dítěte i osobu, která se v době od 10. do 17. července pohybovala kolem kontejneru na posyp u budovy základní školy a dítě tam mohla vložit,“ přiblížila Krausová s tím, že cenné může být například i svědectví projíždějících řidičů, kteří disponují kamerovým systémem ve vozidle.