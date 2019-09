České Budějovice – Jsou mladí a vloupali se do sklepa i skladu v bytovém domě.

Na začátku letních prázdnin se tři mladíci vloupali do domu v ulici Nová. Nejprve se chtěli dostat do sklepů, proto vypáčili petlici dveří vedoucích do sklepních prostor. Zřejmě jim do oka nic nepadlo, protože odešli s prázdnou. Tak se vloupali do skladu, ze kterého ukradli několik balíků kávy a ruční elektrické nářadí. Zloději ve věku 19, 20 a 24 let způsobili škodu za víc než 15 000 korun.