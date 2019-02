Podvodník lákal na mobil

České Budějovice – O 15 tisíc korun přišel muž, jehož v půli ledna zlákala výhodná nabídka koupě mobilního telefonu inzerovaná na internetu. Za tuto sumu byl na inzertním portálu k mání Samsung Galaxy Note 9. Zájemce poslal na bankovní účet prodejce celou částku a čekal na slíbený mobil. Marně. Zatím neznámý podvodník neposlal telefon, ani nevrátil peníze.

Šel do sklepa místo obchodu

České Budějovice – Vloupání do sklepa bytového domu v Havlíčkově ulici začali policisté šetřit v pondělí. Po násilném proniknutí do kóje sebral zloděj modročerné kolo značky Merida, které bylo zajištěné lankovým zámkem, motorovou pilu Husquarna a úhlovou brusku Parkside. Majitel se srovnává se škodou přes 22 000 korun.

Kdo nasává přece neřídí

Českobudějovicko – Při sobotní nehodě v Lišově policisté zjistili, že 35letý řidič bouraného vozu je opilý. Poté, co se Škodou Felicia projel levotočivou zatáčku, dostal na přímém úseku smyk a vyjel vlevo mimo silnici, kde narazil do plotu. Při dechové zkoušce přístroj Dräger opakovaně ukázal více než 2,4 promile alkoholu v dechu. Tím muž dojezdil.

Stejně nezodpovědně se zachoval 24letý řidič, jenž v první půli února jel od Velice na Olešník a skončil vpravo mimo komunikaci. Tam to napálil do betonového mostku a poté do vzrostlého stromu. Škoda Octavia se ocitla na střeše. Mladý muž vylezl z auta a odešel. Vrátil se po více než hodině, kdy bouračku už vyšetřovali policisté. Ti mu naměřili přes 1,9 promile. I jemu zabavili řidičský průkaz.

Z kanceláře ukradl přes 52 tisíc

České Budějovice – Hodně drzosti prokázal neznámý zloděj, který v neděli ukradl peníze v prodejně potravin. Kdy přesně k tomu došlo, personál neví. Pachatel se v nestřeženém okamžiku dostal do kanceláře vedoucích pracovníků s neuzamčeným trezorem. Tak mu odlehčil a odkráčel s více než 52 000 korun.