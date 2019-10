Na místo vraždy ve Wullowitzu, které je v dohledu hraničního přechodu v Dolním Dvořištěm, přijel v úterý po ránu zapálit svíčku na památku oběti Karel Kloub.

Karel Kloub z Dolního Dvořiště přijel zapálit svíčku k domu zavražděného statkáře. | Foto: Deník / Zuzana Gabajová

"Je to hrůza, co se děje," shrnul své pocity obyvatel Dolní Dvořiště. "Schengen je dobrá věc pro poctivého člověka, ale pro kriminálníky to je ráj, nikdo je nekontroluje a můžou se volně pohybovat po celé Evropě, chytnou je jen náhodou."