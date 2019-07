Podle krajské policejní mluvčí Štěpánky Uhlířové tentokrát muž kradl v prodejně s oblečením v Nádražní ulici v Českých Budějovicích.

„Zalíbilo se mu sportovní triko a pánské kalhoty. Tyto věci si na sebe oblékl v převlékací kabince pod svůj oděv. Odcizil ještě kšiltovku, kterou vložil do své tašky. V převlékací kabince pak z bot odstranil čip a tím boty poškodil. Boty si uschoval do mikiny, kterou nesl v ruce. Poté, co z kabinky vyšel si nejspíše všiml, že ho sleduje pracovník prodejny, a tak boty hodil do koše,“ sdělila mluvčí.

A doplnila, že následně se snažil prodejnu bez zaplacení opustit. To se mu však nepodařilo, protože jej zadržel pracovník ostrahy. Celková škoda, kterou zloděj způsobil, dosáhla výše bezmála 4 200 korun.