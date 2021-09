Krajský soud v Trenčíně, jak uvádí domov.sme.sk, podle nejvyššího soudu pochybil, když odsouzeným uznal českými soudy uložené tresty odnětí svobody ve výměře 28 a 27 let, které na Slovensku přesahují zákonem stanovenou maximální délku trestu odnětí svobody.

Podle serveru domov.sme.sk o tom rozhodl ve čtvrtek Nejvyšší soud Slovenské republiky, který tak zrušil rozsudek Krajského soudu v Trenčíně. Výši trestu 27 a 28 let z České republiky totiž uznal i krajský soud v Trenčíně.

Za brutální vraždu manželského páru z ledna 2018 v osadě Pazderna u Dobešic na Písecku si dvojice odpyká 25 let ve vězení. V minulosti v případě rozhodovaly české soudy, které dvojici odsoudily na 27 a 28 let odnětí svobody.

